Luci d'Artista, il costo è di 1 milione e 700 mila euro: il Comune compra l'albero

La nuova edizione di Luci d’Artista di Salerno costerà poco più di 1 milione e 700 mila euro. Si tratta – riporta La Città – di fondi che arriveranno direttamente dalla Regione Campania o che erano stati stanziati per lo scorso anno.

Le cifre

Al budget, però, si aggiunge anche l’acquisto dell’albero di Natale che verrà installato, come sempre, in Piazza Portanova. Una prima tranche di 671.945 euro (di cui 600mila euro di fondi regionali e 71.945 euro a carico del Comune) era già arrivata nelle casse di Palazzo di Città quando, nell'autunno dello scorso anno, si immaginò un allentamento della pandemia e la possibilità di realizzare comunque il format natalizio, magari in formato ridotto o, anche (come fu immaginato) in occasione di Pasqua. Lo stato di emergenza per la pandemia, però, non consentì nessun tipo di allestimento. Quindi, per l’edizione numero sedici, è rimasta in cassa quella cifra a cui è stata chiesta alla Regione un’ulteriore integrazione di risorse, pari a 1 milione 100mila euro. L’edizione di quest’anno, comunque, alla luce anche dei fondi stanziati, sarà ridimensionata rispetto a quelle organizzate prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria.