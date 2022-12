Inizia il countdown per le Luci d'Artista: ecco i divieti per auto e bus

Inizia il conto alla rovescia per le luminarie natalizie salernitane. L’amministrazione comunale, infatti, ha disposto il dispositivo di traffico che sarà in vigore nelle giornate di sabato, domenica e nei giorni festivi nel periodo di svolgimento delle Luci d’Artista, tra il 2 dicembre 2022 e il 29 gennaio 2023.

Il dispositivo di traffico

In via Ligea (area di parcheggio e corsia di accumulo veicoli diretti al porto) è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli prenotati e autorizzati, dalle ore 7 alle 24. In Piazza Umberto I – Lungomare Trieste (tratto compreso tra Piazza Umbero I e traversa Odierno) è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione degli autobus autorizzati, nel tratto compreso tra Via Lista e traversa Odierno (che sarà percorso nel senso contrario di marcia, ossia con direzione oriente-occidente), dalle 14.30 alle 23.30. In Via Lista è istituito di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli su ambo i lati della strada, a far tempo dalle 10 alle 23.30, ma anche il senso unico di circolazione con direzione di marcia mare-monte, dalle 14.30 alle 23.30 degli stessi giorni. E’ istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, escluso BusItalia, dalle 16.30 alle 23, in via A.De Felice (tratto Lungomare Trieste – Corso Garibaldi), Piazza Mazzini (tratto Lungomare Trieste – Corso Garibaldi), Via Vicinanza (tratto Lungomare Trieste – Corso Garibaldi). In Viale Unità d’Italia (ambo i lati del tratto adiacente il ponte in ferro e fino ai golfi di fermata prossimi alla rotatoria ubicata all’intersezione con Via Vinciprova) è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, dalle ore 7 alle 24. In Via Botteghelle, invece, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, dalle 15 alle 24.

L'avviso per gli autobus

A partire dal 3 dicembre – nelle giornate di sabato, domenica e festivi - per l’intero periodo della manifestazione è istituito il divieto di sosta e fermata sull’intero territorio urbano ma anche divieto di transito per tutti i bus (escluso Busitalia, Sita Sud e bus già autorizzati che effettuano collegamenti quotidiani in città, ma anche bus diretti agli alberghi cittadini che dimostreranno effettiva prenotazione, oltre agli autobus prenotati per i parcheggi dedicati all’evento) sul nucleo urbano delimitato a ovest da Via Ligea (Varco di Ponente), a nord da Piazza XXIV Maggio, ad est da Via G.Santoro, Via Diego Cacciatore (altezza sottopasso ferroviario), Via Settimio Mobilio (altezza sottopasso ferroviario).