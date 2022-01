Boom di presenze a Salerno per le Luci: folla nella villa comunale e sul Corso, parcheggi tutti pieni

Boom di presenze, questa sera, a Salerno per Luci d’Artista. Come mostrano le foto di Antonio Capuano, in tanti si sono recati nel centro della città: particolarmente affollata la villa comunale, meta preferita soprattutto dalle famiglie con bambini. In questa location, non si può sostare a lungo, ma si procede velocemente attraverso un apposito percorso per cercare di evitare assembramenti. Moltissima gente a passeggio anche su Corso Vittorio Emanuele, in Piazza Portanova e alla Rotonda.

Parcheggi pieni e traffico

Pieno il nuovo grande parcheggio di Piazza della Libertà: cittadini con l’auto in fila per cercare un posto e godersi una passeggiata nel cuore della city ed ammirare i corpi luminosi sparsi lungo le strade e nelle principali location. Rallentamenti alla circolazione veicolare in via Dei Principati, in via Roma, sul Lungomare Trieste e nei pressi dell’ingresso delle aree di sosta di Piazza della Concordia e del Grand Hotel.