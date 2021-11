Contagi in aumento in Campania: il summit in Comune servirà a decidere su Luci d'Artista

L'installazione delle Luci d'Artista ha subito una frenata negli ultimi giorni. Non dipende solo dal maltempo che imperversa ma anche da alcune riflessioni in corso. Le luminarie d'artista a Salerno, nell'edizione 2021, erano state già annunciate dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione dell'inaugurazione di Piazza della Libertà.

Il summit

Il monitoraggio sui contagi Covid, però, spinge ad una riflessione più ampia. Mercoledì, incontro a Palazzo di Città ci sarà una riunione durante la quale sarà presa una decisione finale.