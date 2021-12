Luci d'Artista, la location preferita resta la villa comunale: nessun caos parcheggi

Nessuna calca o folla, oggi, a Salerno per le Luci d’Artista. Come mostrano le foto di Antonio Capuano, nonostante la presenza anche di gruppi organizzate e comitive, non si sono registrate, come nei weekend scorsi, particolari disagi lungo le strade cittadine. La location più affollata resta, comunque, la villa comunale, che attrae soprattutto famiglie con bambini e giovanissimi.

Utilizzato, anche se non in maniera massiccia, il nuovo parcheggio di Piazza della Libertà; circa una ventina, invece, gli autobus privati parcheggiati nell’area di sosta in via Vinciprova.