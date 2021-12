Luci d'Artista in via Carmine, il Codacons: "Sono indecenti"

Nell’imminenza dell’inaugurazione delle “Luci d’Artista”, i residenti del Rione Carmine non possono ancora dirsi soddisfatti dell’operato dell’amministrazione comunale: nonostante le varie richieste inoltrate dal Codacons al Comune e all’assessore Ferrara, nessuna risposta è mai pervenuta.

“Le Luci d’Artista in Via Carmine sono indecenti. Non sono luci, ma un’accozzaglia di plastica appesa. Speriamo quindi che si possa intervenire adesso, rivolgiamo un ulteriore appello prima dell’accensione affinché in Via Carmine vengano messi angeli, strutture più belle, casette di Babbo Natale e attrazioni per tutto il quartiere.

Prima delle elezioni su Via Carmine c’erano due comitati di consiglieri comunali come Avella e Galdi; nella zona abita il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ma il quartiere è completamente trascurato”