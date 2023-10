Luci flebili nel centro storico, Celano (Fi) scrive al sindaco: "Poca sicurezza per i cittadini"

Il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano ha presentato un’interrogazione al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli sui punti luce nel centro storico chiedendo delucidazioni sul nuovo piano di efficientamento energetico promosso dall’amministrazione comunale.

Le criticità

“Le lampade installate – scrive l’esponente di centrodestra - presentano una illuminazione particolarmente flebile, assolutamente inidonea per una zona della città particolarmente votata al passeggio, peraltro, anche meta di turisti. La giusta necessità di attuare interventi destinati al risparmio energetico non può, però, non contemperarsi con le esigenze e le istanze di sicurezza, particolarmente sentite in una zona che spesso ha visto episodi di micro-criminalità, che potrebbero essere ulteriormente favoriti da una illuminazione fatiscente delle strade”.Celano sottolinea, inoltre, che “la pavimentazione in molti punti si presenta disconnessa, per cui la scarsa illuminazione accrescerebbe ulteriori rischi di cadute (vere o presunte) dei pedoni che affollano il centro storico della città, in danno delle già disastrate casse del comune”.

L'appello

Di qui la richiesta al primo cittadino di sapere “se alla base del piano di efficientamento energetico vi sia stato uno studio di fattibilità che abbia tenuto conto della capacità illuminante delle lampade da installare e se l’Amministrazione intenda procedere immediatamente ad una rivalutazione complessiva, prima di continuare nell’installazione degli ulteriori punti luce, al fine di contemperare la necessità del risparmio alle esigenze di sicurezza del centro storico della città” conclude Celano.