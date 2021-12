Luci d'Artista 2021/2022: Salerno risplende tra rami fioriti, arcobaleni e opere natalizie, l'anteprima

E' ufficiale: il 3 dicembre, alle ore 16.30, Salerno tornerà a risplendere con la XVI edizione di Luci d'Artista. Nel dettaglio, in piazza Portanova dominerà il grande albero di Natale alto 20, 80 metri con i suoi 800 rami e i 72mila led bianchi con effetto flashing, per la prima volta acquistato e non noleggiato dal Comune, mentre la villa comunale sarà avvolta dal mito e dalla leggenda con Pegaso, l'Unicorno e la Fenice. Arriverà in anticipo la primavera, intanto, in piazza Flavio Gioia dove sboccia l'Albero fiorito alto 15 metri. In piazza Sant'Agostino, rami a fiori colorati, mentre in piazza Vittorio Veneto, troneggia un Babbo Natale Gigante che accoglierà tutti i turisti. Nella zona orientale, il Cappello di Santa Claus in piazza Caduti di Brescia, mentre in piazza Monsignor Grasso l'Albero con stelle e luci incanterà grandi e piccini e in piazza Gloriosi la scarpa gigante con i regali illuminerà di allegria tutta la zona di Torrione. In via Roma, sul Corso e in via Mercanti, dunque, non mancheranno altre decorazioni natalizie luminose ad attirare l'attenzione di cittadini e visitatori.

Tra le novità, l'Angelo in piazza San Francesco, i tris di stelle in via Porto, via Ligea e via Pertini, i drappi di stelle in via Luigi Guercio, i fiocchi di neve con la coda in via Velia, e l'Arcobaleno in via Quaranta, via Manzo e via Diaz, con led multicolor ed effetto flashing. Ritornano, inoltre, i rami innevati sul Corso Garibaldi, gli Angeli al Duomo e gli Orsacchiotti colorati in via Mobilio e in via Baratta. Insomma, poco importa se l'emergenza Covid abbia necessariamente implicato rinunce sul fronte cerimonie e testimonial per il taglio del nastro: da domani pomeriggio, a Salerno, tutti potranno aprire gli occhi e...sognare.