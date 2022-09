Chiusi ieri, i termini dei bandi per le due manifestazioni di interesse pubblicate dal Comune di Salerno, per la prossima edizione di Luci d’artista . Il primo avviso era inerente alla realizzazione, al montaggio/smontaggio e alla manutenzione delle installazioni luminarie, mentre il secondo era relativo al piano sicurezza obbligatorio: entrambi i bandi sono scaduti alle ore 9 del 22 settembre.

Luci d'Artista 2022/2023: chiusi i termini per partecipare al bando, al via l'iter per l'affidamento