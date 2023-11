Luci d'Artista 2023/2024: è il giorno dell'accensione, De Luca annuncia il 1° Capodanno in piazza della Libertà

Salerno si illumina, oggi, venerdì 24 novembre, in occasione della nuova edizione 2023 di Luci d'Artista. Fino al 21 gennaio, infatti, in città risplenderanno le opere d'arte installate nelle piazze, nelle strade, nei parchi, per dar vita ad un'atmosfera magica che coinvolgerà i cittadini e le centinaia di migliaia di visitatori attesi.

Puntualissimo, Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, giunto presso la Villa Comunale, per dare il via ufficiale all'evento con l'accensione in contemporanea di tutte le installazioni luminose. A seguire, ci si sposterà verso piazza Flavio Gioia (ore 18.15 circa) e in Piazza Caduti Civili di Brescia (ore 19 circa). La manifestazione è organizzata dal Comune di Salerno, con il sostegno della Regione Campania.

"Anche quest'anno, grazie ai contributi della Regione Campania con il presidente De Luca abbiamo allestito questa tornata che presente diverse innovazioni: abbiamo ottenuto delle opere assolutamente significative. Il tema di questa edizione è la Natura, quindi c'è Zoolandia presso la villa comunale, in via Mercanti le 4 stagioni e piazza Flavio Gioia prevede la danza delle Meduse - ha detto il sindaco Vincenzo Napoli che ha ricordato anche le geometrie di luce in piazza Sant'Agostino e le luminarie nella zona orientale- Poi, dopo il 7 dicembre, ci saranno 3 alberi di Natale, uno in piazza Vittorio Veneto, un altro in piazza Portanova ed un altro in piazza Monsignor Grasso".

Parla il Governatore De Luca

Ci aspettiamo un boom di turismo, come sempre: ormai questo è diventato un evento nazionale ed internazionale. Da Torino, Luci d'Artista si è trasferito a Salerno: una grande ricaduta economica. Ricordo che qualche anno fa, prima del Covid, abbiamo contato le presenze con strumenti elettronici ed è emerso che siamo arrivati in 2 mesi a 2 milioni di visitatori. E' tutta un'economia che si regge: abbiamo alberghi pieni un po' dappertutto. Un evento straordinario per la Campania che costa 2 milioni di euro alla Regione. Dopo la mia esperienza di sindaco, siamo riusciti ad arrivare alla Regione, senza la quale eventi e opere così, non sarebbero possibili.

Poi sul Capodanno: "Avremo un bel Capodanno in piazza della Libertà, a Salerno. Auguriamoci il bel tempo, se no diventa complicato". Entusiasta De Luca per le Meduse in piazza Portanova, nonchè nel centro storico. "Rinnoviamo un terzo delle opere ogni anno, belli anche i mosaici nella zona orientale", ha aggiunto il Governatore che ha sottolineato la differenza tra la tridimensionalità delle luminarie di Salerno, visibili anche di giorno, e la bidimensionalità di quelle a Torino.

La battuta sui Pinguini

Alla domanda di un cronista sul dove fossero i Pinguini luminosi - oggetto di polemica da parte di tanti negli anni passati - De Luca ha risposto scherzando che: "Se vi girate, li vedete attorno". E sulle Luci sul Corso, il presidente ha commentato: "Un po' Disneyland...".

In aggiornamento in collaborazione con Roberto Junior Ler