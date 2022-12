Luci d'Artista, Salerno invasa dai visitatori: ingressi contigentati nella villa, traffico in tilt

Gremita Salerno, in questa prima domenica di Luci d'Artista. Dal Corso, a Santa Teresa fino in piazza della Libertà e alla stazione marittima dove fino a stasera ci sono anche i mercatini natalizi: un mare di visitatori e cittadini si è riversato in città per respirare l'aria delle feste.

Grandi e piccini hanno letteralmente invaso Salerno, già dalle prime ore del pomeriggio. Ingressi contingentati nella villa comunale, causa ressa, come mostrano le foto di Antonio Capuano. Numerosi bus turistici in via Ligea.

Inevitabili, code e rallentamenti al traffico non solo in centro, ma anche nella zona orientale della città.