Luci d'Artista: il gelo non scoraggia i visitatori, ma meno bus turistici nel parcheggio

Non è bastato il freddo a scoraggiare i visitatori: numerosi i turisti e i cittadini che, in questo sabato sera, si sono recati a visitare le splendenti figure mitologiche nella villa comunale di Salerno e ad ammirare le altre luminarie.

Rispetto allo scorso week-end, in ogni caso, risulta senza dubbio più ordinata la folla di curiosi, a tutto vantaggio della lotta alla diffusione del Covid. Ne è prova, anche il parcheggio non completo dei bus turistici in via Vinciprova. Mentre più lunga, la fila di vetture per il parcheggio di piazza della Concordia.

Foto di Antonio Capuano