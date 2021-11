Luci d'Artista 2021/2022: il piano sicurezza non è pronto, inaugurazione rinviata

Il piano sicurezza non è ancora pronto: tutto rinviato. Nel giorno stesso che sarebbe dovuto essere quello del taglio del nastro per le Luci d'Artista, arriva la certezza del posticipo dell'iniziativa.

Il rinvio

Nessuna nota ufficiale da parte del Comune, ma oggi tramonta ogni dubbio: le luminarie risplenderanno in altra data, ancora da stabilire, ma in ogni caso immaginata agli inizi di dicembre. Nella tarda mattinata di oggi, al tavolo del Prefetto di Salerno Francesco Russo, nella riunione straordinaria del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, alla presenza del sindaco di Salerno, è stata presa la decisione del posticipo, per poter delineare alcuni aspetti poco convincenti del piano sicurezza.