Niente Luci, dodici alberi di Natale a Salerno: ecco dove risplenderanno

Dodici alberi dell'azienda Coldiretti Corrado Russo, nelle principali strade cittadine, come segnale di speranza per “festeggiare” il Natale, a Salerno. "Abbiamo deciso di illuminare qualche angolo della nostra città per dare una speranza di futuro. - ha spiegato il sindaco Vincenzo Napoli- Abbiamo quindi comprato 12 alberi di circa 6 metri di Natale che allestiremo e metteremo in punti nevralgici della città".

La mappa

In particolare, gli alberi natalizi risplenderanno a Santa Teresa, in piazza Ferrovia, a Torrione, nella piazza di Pastena, in quella di Mercatello, presso la rotatoria Arbostella, a Fratte, all'imbocco di Sala Abbagnano, Matierno, Ogliara, Giovi, ed in piazza Sinno, sul Carmine. Resta al buio, invece, piazza Portanova, caratterizzata, gli scorsi anni, dal grande albero di Natale. L'iniziativa è stata messa in campo insieme alla Coldiretti, in attesa, in primavera, di poter rilanciare le Luci d'Artista, come suggerito dagli albergatori.