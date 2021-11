Luci d'artista "nel limbo" a Salerno: l'amarezza e l'appello di Confguide e Federalberghi

Fa discutere la mancata accensione delle Luci d'Artista, fissata al 26 novembre scorso e rinviata senza preavviso. Sul piede di guerra, gli operatori del settore accoglienza, lasciati a gestire prenotazioni di gite turistiche e viaggi già pagati.

Il commento di Maria Settembre, presidente salernitano di Confguide Campania

“Un piano di sicurezza bocciato è stato un grande danno d'immagine per la città di Salerno, e non solo. Non dare comunicazione per tempo agli operatori ha portato ad annullare tante visite guidate e, di conseguenza, tante guide turistiche si sono sentite spaesate e senza lavoro, dall'oggi al domani. Una programmazione turistica seria non può permettersi questa scarsa attenzione nei confronti di una categoria che sta facendo di tutto per ripartire e promuovere il territorio. Le guide turistiche chiedono alle Istituzioni di ricevere, almeno una settimana prima, notizie certe sulla nuova inaugurazione, con tutti i dettagli necessari per poter offrire ai visitatori una esperienza piacevole e sicura al tempo stesso”.

L'appello

A seguire, l’appello del presidente territoriale di Federalberghi Confcommercio Campania, Giuseppe Gagliano: "I nostri associati si stanno trovando a dover gestire le lamentele e lo stupore degli ospiti giunti in città, per una occasione sfumata. Naturalmente, capiamo che la questione della sicurezza sia prioritaria, con uno scenario sanitario nazionale che non ci lascia ancora tranquilli, per cui siamo dalla parte delle istituzione che sono ancora al lavoro, ragionando su come garantire la riuscita di un evento in piena sicurezza. Tuttavia, riteniamo che l’unica cosa non prevedibile fosse il maltempo, tutto il resto era facilmente preventivabile, a partire dalla gestione del flusso nei punti critici e più frequentati della città, dove è difficile garantire il contingentamento e la conta degli avventori. - incalza Gagliano - Eppure, si è arrivati alla data dell’inaugurazione sprovvisti di un piano attendibile. Il dispiacere è enorme, oltre al danno, per tutta la destinazione turistica. Speriamo che il prima possibile venga fatta chiarezza, nelle modalità di fruizione dello spettacolo natalizio che ci riguarda da vicino, rispetto al quale, ad oggi, non sappiamo fornire delle risposte concrete”.

Il caso

Dal canto loro, i gruppi di turisti, ma anche i singoli visitatori che sono giunti a Salerno con un viaggio organizzato per vedere le Luci d’Artista, potrebbero fare causa per danni ai tour operator e alle agenzie di viaggio che, a loro volta, potrebbero tirare in ballo il Comune per il mancato preavviso del rinvio. Sulla nuova data dell'inaugurazione, intanto, ancora nessuna certezza.