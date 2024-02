Luci d'Artista: smontate le luminarie sul Corso Vittorio Emanuele

Al via, ooggi, venerdì 16 febbraio, i lavori per lo smontaggio delle Luci d’Artista sul Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Tecnici al lavoro, dunque, da Piazza Portanova fino alla stazione ferroviaria, per rimuovere le luminarie e lasciare campo libero agli addetti al restyling della pavimentazione del salotto cittadino, in via di completamento.