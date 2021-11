Piano Sicurezza per Luci d'Artista: bando da rifare, intanto spuntano nuove luminarie in via Diaz

La gara d'appalto del Piano Sicurezza di Luci d'Artista è da rifare. L'unico operatore del settore candidato per l’assegnazione del servizio, infatti, non è risultato idoneo ad aggiudicarsi il bando. La seduta di gara, dunque, “è risultata infruttuosa per indeterminatezza dell’offerta economica”. Urge individuare in tempi brevi l'operatore adatto e chiudere le procedure, in quanto il 26 novembre (data fissata per l'accensione delle opere) si avvicina sempre più. Tra l'altro, l'edizione 2021/2022 della kermesse, sarà particolarmente delicata sul fronte sicurezza per via dell'emergenza Covid, tra controlli anti-assembramento e verifiche dei flussi turistici in arrivo.

I fondi

Per il Piano per la Sicurezza, in ogni caso, sono stati destinati 120 mila euro, di cui 100mila per la società che vincerà la gara e 20mila per i servizi offerti dai vigili del fuoco.

Le installazioni

Prosegue, intanto, l'installazione delle opere luminose: in via Diaz, via Manzo e via Quaranta sono spuntati dei fasci di luce nuovi che, certamente, in prospettiva, una volta illuminati, offriranno belle suggestioni.

Foto in basso di Antonio Capuano