“Ludopatie tra vecchie e nuove dipendenze”: a Castel San Giorgio un incontro sul tema

Lunedì 17 giugno con inizio alle ore 18,presso Largo Santa Maria Addolorata alla frazione Santa Croce, l'analisi a più voci dei dati emersi dall'ultimo rapporto di Cgil e Federconsumatori sul gioco d'azzardo on line. "Come preannunciato all'indomani della diffusione del rapporto sul gioco d'azzardo on line che ha visto Castel San Giorgio indossare purtroppo la maglia nera con percentuali tra le più alte d'Italia, siamo pronti a mettere in campo un'azione sinergica volta innanzitutto ad una lettura attenta dei dati e, contemporaneamente, ad avviare tutte quelle azioni volte a contrastare e a prevenire il fenomeno - ha dichiarato il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara - Ringrazio il segretario generale SPI Cgil, Arturo Sessa per la sensibilità e la grande attenzione verso la problematica e soprattutto per aver voluto affiancare il nostro territorio nella controffensiva a questa piaga sociale ed economica. Lunedì prossimo 17 giugno affronteremo il dramma della ludopatia con esperti ma anche con rappresentanti del mondo del sindacato, delle istituzioni, delle associazioni, della sanità e dell'autorità giudiziaria. Saranno con noi Federico Esposito, Esperto dell'Università Federico II di Napoli; Antonio De Maio, referente giovanile dell'associazione Santa Maria Addolorata; Giovanni Berritto, Presidente di Federconsumatori Campania; Giuseppe De Caro, referente dell'Associazione Libera Campania-Circolo Marcello Torre di Castel San Giorgio -; il Procuratore del Tribunale di Nocera Inferiore, dott. Antonio Centore; il Dott. Pietro Scurti, Dirigente Psicologo Psicoterapeuta Serd ASL Napoli 2 Nord; concluderà i lavori Franco Tavella,segretario generale SPI Campania. Considerato l'importanza dell'argomento si invitano a partecipare tutte le associazioni del territorio, gli operatori socio sanitari e assistenziali, i medici di base di Castel San Giorgio ed ovviamente tutti i cittadini. Con l'assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano abbiamo già previsto l'avvio di uno sportello dedicato, una sorta di antenna sociale sul territorio per venire incontro a chi soffre di questa forma patologica di dipendenza" ha concluso il sindaco Paola Lanzara.