Riattivazione della Lungodegenza post acuzie a Sarno, ma con il personale dell'ospedale di Scafati: la Fials pronta al ricorso

Improcrastinabile, l'annullamento delle disposizioni di servizio impartite dall'Asl al personale dell'ospedale di Scafati che è stato individuato per la riattivazione della Lungodegenza del "Martiri del Villa Malta" di Sarno. Lo denuncia Carlo Lopopolo, segretario territoriale della Fials provinciale, che rende noto quanto sta accadendo nei due ospedali dell'Agro nocerino sarnese. "Gli infermieri che avrebbero dovuto prendere servizio sono stati collocati in ferie forzate, non riaprendo il reparto in cui si registra la carenza di personale medico. A fronte dei cinque dirigenti medici previsti per le attività in pieno regime, infatti, è registrata la presenza di un solo dirigente medico come indicato dal direttore sanitario dell'ospedale di Sarno - ha detto Lopopolo - Tutto ciò, inoltre, sta vanificando quanto di buono fatto all'ospedale di Scafati. Dall'oggi al domani è stato sottratto personale dallo Scarlato. Questo vedrà incrementare i carichi di lavoro per chi rimarrà a Scafati, oltre ai disagi causati per la rimodulazione dei turni di lavoro. Tutto in spregio alla normativa vigente e senza tener conto della conciliazione dei tempi vita-lavoro di ciascun lavoratore".

La nota della Fials rivolta all'Asl