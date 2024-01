Nuovo progetto di lungomare a Capaccio Paestum. Il progetto, dal valore di 6 milioni di euro, fa parte di un più ampio piano di rigenerazione della costa, già avviato con il completamento di tre chilometri di litorale in località Laura. La nuova sezione riguarda il tratto tra Torre di Mare e Linora, e prevede ulteriori due chilometri di riqualificazione costiera. Include tracciati pedonali, ciclabili e carrabili, oltre a aree verdi e parcheggi con mobility hubs per la mobilità sostenibile. Il progetto è stato approvato in giunta e in consiglio comunale, seguendo il Nuovo codice degli appalti, e ora attende l'approvazione finale dopo una conferenza di servizi decisoria.

Le parole del sindaco

"Continua la riqualificazione della fascia costiera di Capaccio Paestum - dichiara il sindaco Franco Alfieri – Siamo pronti per dare alla città, nella zona Torre-Linora, altri due chilometri di lungomare, portando così a cinque chilometri un’opera pubblica che ha già cambiato le sorti del nostro Comune. La realizzazione del lungomare a Laura è stata una rivoluzione per Capaccio Paestum: non solo abbiamo sottratto all’incuria un lungo tratto di costa, ridando sicurezza e dignità a un’intera area del territorio abbandonata per gran parte dell’anno, ma abbiamo notevolmente migliorato i servizi per cittadini e villeggianti, dando nuovo impulso economico e turistico a Capaccio Paestum. Ora, con la realizzazione del lungomare anche nella zona più a sud del territorio, vogliamo continuare la rivoluzione già in atto".