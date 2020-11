Lungomare "militarizzato", ma restano accessibili il chiosco e il bar. Sanzionate 18 persone senza mascherina

"Militarizzato" il lungomare, da piazza della Concordia fino all'area di Santa Teresa: questa mattina, a presidiare la zona ha pensato anche l'Esercito, impegnato a vigilare i varchi d'accesso per il bar l'Embarcadero e per il chiosco di Santa Teresa, luoghi aperti al pubblico anche nel week-end di chiusura.

I controlli

Intanto, il questore Maurizio Ficarra, con i Carabinieri e la Finanza, ha organizzato i controlli delle forze dell'ordine in questo week-end, per assicurare il rispetto del coprifuoco. A Salerno e provincia, in particolare, 2021 le persone fermate per verifiche, di cui 18 sanzionate perchè senza mascherina, mentre sui 386 esercizi monitorati, nessuno risulta aver trasgredito le norme anti-Covid. Infine, 16 le multe elevate per non aver rispettato le regole del codice strada.