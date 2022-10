Droga nascosta in bocca e nelle aiuole del lungomare: espulsi 4 stranieri, erano tutti irregolari

Sono stati rafforzati, su indicazione del Questore, i controlli sul lungomare Trieste di Salerno, dopo le ultime disposizioni assunte in Prefettura durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le pattuglie della Polizia di Stato impegnate hanno attuato una capillare attività di vigilanza e controllo su strada. Martedì sera sono entrati in azione gli agenti dell’Upgsp, della Squadra Mobile, del Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica, coadiuvati da 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e da una unità cinofila antidroga, che hanno verificato la presenza di extracomunitari “specializzati” nello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

In particolare, gli agenti hanno fermato e controllato un gruppo di stranieri che erano presenti sui viali con atteggiamento sospetto: uno di questi è stato trovato in possesso di 10 grammi di droga , tra hashish e marijuana, in parte nascosta nel cavo orale, per cui è stato denunciato in stato di libertà. Con l’aiuto dell’unità cinofila inoltre, nell’aiuola retrostante le panchine dove i cittadini stranieri sono stati fermati, è stato ritrovato un portamonete con all’interno altri 6 grammi di hashish. Al termine del controllo, i cittadini stranieri sono stati sottoposti alle operazioni di fotosegnalalmento e, successivamente, affidati al personale dell’Ufficio Immigrazione per l’accertamento sulla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.

Gli accertamenti

E sono risultati irregolari: in particolare, un giovane gambiano di 22 anni, un altro di 20 anni che è risultato presente in Italia da 4 anni e gravato da precedenti penali per minaccia a mano armata; il terzo sempre ventenne è già irregolare nel nostro Paese più di cinque anni, con precedenti per evasione, rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, spaccio di sostanze stupefacenti, rissa, ricettazione e già colpito da due decreti di espulsione. L’altro straniero irregolare ha 26 anni ed è originario del Senegal: era presente in Italia clandestinamente da sei anni, durante i quali ha commesso numerosi reati: estorsione, molestie, disturbo quiete pubblica, furto aggravato e minacce. Anche lui era già stato espulso dal Prefetto di Salerno lo scorso 13 settembre ma non aveva mai lasciato l’Italia.

L'espulsione

Tutti e 4 sono stati colpiti da espulsione del Prefetto di Salerno: per 3 di questi, inoltre, è scattato l’accompagnamento – a cura di personale della Questura - presso il centro di Permanenza Temporanea di Palazzo San Gervasio (Potenza) dove saranno trattenuti lo stretto tempo necessario per organizzare i voli di rimpatrio presso i loro Paesi di origine.

L'appello

Il Questore Conticchio invita la cittadinanza a continuare a segnalare al “113” "qualsiasi situazione di sospetto, persone non conosciute che si aggirano apparentemente senza un valido motivo nei propri quartieri e macchine parcheggiate diverse dalle abituali e a incentivare anche i più giovani all’utilizzo dell’applicazione “Youpol” per avvisare in merito ad episodi di spaccio, bullismo e reati di violenza domestica, al fine di realizzare la preziosa sinergia tra istituzioni e cittadini, unica garanzia di una efficace attività di prevenzione".