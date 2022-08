Senegalese si denuda sul lungomare di Salerno: intervengono i vigili urbani

Cittadino senegalese si denuda nel cuore del lungomare di Salerno seminando il panico. Solo l'intervento della polizia municipale evita il peggio.

Il commento

L'attività degli agenti è stata confermata dal segretario della Csa provinciale Angelo Rispoli. "Ringrazio gli agenti della polizia municipale di Salerno per l'intervento portato a termine nel pomeriggio di ieri con grande senso del dovere. Segno che la loro presenza nel cuore della città è fondamentale e non si può pensare a ulteriori tagli. Mi auguro che questo venga tenuto in considerazione dall'amministrazione comunale con cui, già oggi, ci incontreremo per discutere dell'organizzazione lavorativa della Municipale salernitana".