Riprende i bagnanti, poi si "tocca" nelle parti intime: arrestato

Un uomo, T.A le sue iniziali, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Sezione Volanti della Questura, infatti, l’uomo dopo aver filmato col suo telefonino i bagnanti ed essersi toccato le parti intime, durante il controllo da parte dei poliziotti li avrebbe insultati, minacciati e spintonati.