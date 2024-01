Agropoli: addio all'ex sindaco Paolo Caputo

Addio all'ex sindaco di Agropoli, Paolo Caputo. Ad esprimere il cordoglio per la sua scomparsa, tra gli altri, l’ex consigliere comunale Emilio Malandrino: "Ci lascia oggi Paolo Caputo, una delle figure storiche della politica Agropolese. Fine giurista, Segretario Comunale colto, preparato ed esperto, da tecnico prima e da politico poi. Grande e lungimirante amministratore – scrive l’ex consigliere comunale Emilio Malandrino – Ho avuto la fortuna e l’onore di condividere al suo fianco la mia prima esperienza politica con Lui Sindaco, come Vicesindaco nel 1990. Negli anni, e fino a qualche tempo fa, abbiamo sempre conservato un’amicizia vera, un rapporto empatico, sincero, ricco di consigli, suggerimenti, scambi di opinioni che hanno sempre arricchito la mia conoscenza politica. Perdo con Lui un Amico sincero, un Padre, un Fratello , e lo perde con me la Comunità agropolese. Sono certo però che rimarrà nella mente mia e nella memoria della nostra Città un Faro illuminato, una Guida, un Saggio, da cui, attraverso i ricordi , tutti potremo attingere fonti di energia e buonsenso che potranno sempre illuminarci nel futuro. Ai suoi cari un forte abbraccio, nella certezza che continui a guidare loro e tutti noi da Cielo, le porte del Paradiso si spalanchino per Lui come merita ed ha meritato, nel suo intenso percorso terreno". Tutti stretti attorno alla famiglia.