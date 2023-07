Lutto cittadino a Montano Antilia per la scomparsa del 51enne Andrea Galietta.

Il lutto

Il sindaco, Luciano Trivelli, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di giovedì 19 luglio, dalle 8.30 alle 12, e l'annullamento di ogni evento ludico-sportivo per tutta la giornata. L'ordinanza prevede l'esposizione della bandiera a mezz'asta negli edifici pubblici ed invita tutti i cittadini ad esprimere la propria partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività in segno di raccoglimento.