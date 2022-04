Angri, a lutto il Comando della Polizia Locale

A lutto il Comando della Polizia Locale di Angri per la perdita dell'Assistente Capo Angelo Mauri. L'Amministrazione Comunale e l'intera città di Angri si uniscono al dolore della famiglia e dei colleghi del Comando della Polizia Locale.

Il cordoglio

L'Assistente Capo Angelo Mauri viene ricordato come un uomo al servizio della comunità. Un vero amico per i colleghi del Comando e coloro che l’hanno conosciuto in servizio.