Addio a Tonino, lo storico giornalaio di via Farao: lutto in città

Lutto a Salerno: è volato in Cielo a 78 anni Antonio Simone, storico giornalaio di via Farao, noto negli anni passati all'intero quartiere come punto di riferimento prezioso e persona perbene. I funerali di Tonino, deceduti presso il Ruggi di Salerno per complicanze legate ad un brutto male, saranno celebrati domani alle 10 presso la chiesa San Demetrio di Salerno, mentre la camera ardente è stata allestita presso la Casa del commiato San Leonardo del Cavalier Antonio Guariglia.

Il ricordo

"Fai buon viaggio, Tonino, amico mio da una vita. Fino a 5 giorni fa eravamo insieme a parlare, come solito, dei nostri mille acciacchi e tu mi avevi detto che io ero la tua salvezza, ma, questa volta, non ho potuto salvarti - scrive sui social la signora Fulvia Ritonnale che, fino a prima del ricovero in ospedale, gli è stata vicina in ogni modo - Aspettavi il Carnevale per mangiare la mia lasagna e te l'avevo promesso che te l'avrei fatta con piacere ed ora è tutto finito in 4 giorni. Mancherai a me e Pasquale e ci mancherai perché non ti vedremo più al mattino per trascorrere quei 5 minuti insieme. Ciao fratello caro, un'amicizia di 50 anni finita così, in un soffio...la tua Fulviettina!". Dolore.