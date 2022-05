Salerno, muore a 39 anni: lutto nell'arma dei carabinieri

Lutto nell'arma dei carabinieri per la morte di Emanuele Del Nunzio, appuntato scelto che si è spento a soli 39 anni. I funerali si terranno nella chiesa di Gesù Risorto di Paro Arbostella domani, martedì 17 maggio, alle ore 16.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio pervenuti alla famiglia per la scomparsa di Emanuele. "Siamo sconvolti - scrive Gianluca - non ti dimenticherò mai". "Non sembra vero" scrive invece Francesco.