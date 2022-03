Battipaglia piange Teresa Pastena, tutti stretti attorno alla famiglia

Battipaglia a lutto: è morta Teresa Pastena, moglie del noto imprenditore Battipagliese Ersilio Caprino. Teresa 66 anni ne avrebbe compiuti 67 a maggio: a darne notizia è il figlio Orlando Caprino attraverso un lungo post su Facebook.

Aver avuto il privilegio di averti vicina è stata la più grande fortuna della nostra vita. In questa foto eravamo io e te al mare, prendemmo un gommone ed arrivammo a Positano. È stato un bel ricordo da postare, tu adoravi il mare, le giornate in barca, le gite, le visite ai siti. I momenti più belli erano questi, eravamo sempre tutti impegnati e passavamo poco tempo insieme se non in queste giornate. Un caro amico medico mi ha spiegato che la parte della mente che elabora i sogni rimane attiva per circa mezz'ora oltre la morte, se un sogno di una notte lo ricordiamo in un secondo circa, vivrai ancora, per molto. In questi mesi ho tralasciato tutto e ti sono stato vicino, grazie a buoni consiglieri ho preso questa decisione, sono contento di averlo fatto, ora si riparte, il mondo e lì in attesa.

Ti voglio ricordare così, con la tua poesia, con la tua forza, con il tuo carattere, con la malattia che non ti ha dato tregua. Non ero pronto, non sono pronto per lasciarti andare. Facevi tanto"rumore " ed ora solo silenzio. Ti voglio bene mamma. Grazie per tutto quello che hai fatto per me mamma.