Lutto per Berlusconi, il vice allenatore della Feldi Eboli: "E' inconcepibile, non osserverò il minuto di silenzio"

"Questa sera, in occasione della gara 1 della finale per l'assegnazione del titolo di campioni d'Italia di calcio a 5, io non parteciperò al minuto di raccoglimento in memoria di Silvio Berlusconi indetto dal presidente della Figc". Lo ha scritto su facebook il viceallenatore della Feldi Eboli Francesco Giuzio che in serata, al Palasele della città campana, ha sfidato l'Olimpus Roma.

Il post critico sul Cavaliere

"Nel rispetto delle scelte di ognuno - ha aggiunto Giuzio, che è anche consigliere comunale a Potenza - reputo inconcepibile che al defunto Berlusconi venga riservato il lutto nazionale e i funerali di Stato, a chi lo Stato lo ha truffato ed è stato condannato a quattro anni di carcere per frode fiscale (processo Mediaset). Avrei preferito aspettare che passassero i funerali, per rispetto del defunto e dei suoi cari e amici, ma questo processo di beatificazione iniziato a reti unificate e senza alcun distinguo anche da parte dei partiti politici e dei loro leaders - ha concluso il consigliere comunale di Potenza e vice allenatore dell'Eboli - rischia di farci guardare solo alcuni aspetti della vita di Berlusconi, lasciando andare nel dimenticatoio tutte le ombre che ci sono state e che hanno condizionato la vita del nostro Paese negli ultimi 30 anni".