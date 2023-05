Lutto a Cava e a Vietri per Michele, il ciclista stroncato da un malore: i funerali

Lutto a Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare, per la morte di Michele Armenante, il 61enne stroncato da un malore ieri mattina, a Molina di Vietri. Il ciclista amatoriale era solito percorrere su due ruote la Divina, insieme al suo gruppi di amici. Proprio come ieri, quando, tuttavia, purtroppo si è accasciato ed è spirato, mentre era in bici: ha lasciato tutti sotto choc.

I funerali

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15.30, presso il Santuario di San Francesco e Sant' Antonio di Cava de' Tirreni. Tutti stretti attorno alla famiglia Armenante.