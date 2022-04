Lutto cittadino ad Aquara, Giovanna muore a 33 anni

Grande dolore ad Aquara per la morte di Giovanna Marchese, giovane di 33 anni. La ragazza, benvoluta da tutti, è morta dopo aver a lungo combattuto con una brutta malattia. Nel comune è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, 23 aprile, in cui si svolgeranno i funerali.

Il messaggio della Pro Loco di Aquara