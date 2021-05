Vittime sul lavoro, lutto cittadino a Salerno per la morte di Matteo Leone

Il sindaco: "La sicurezza sul lavoro deve essere una prorogativa indispensabile per tutti. L'Amministrazione comunale è addolorata per la morte di questo giovane, la cui vita è stata spezzata nel fiore degli anni"

E' stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani per la scomparsa del giovane Matteo Leone e per tutte le vittime sul lavoro. "Nel giorno dei funerali di Matteo - ha spiegato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - partecipiamo al dolore dei suoi familiari, degli amici e dei colleghi. Siamo tutti sconvolti da una morte così atroce e assurda. Il lutto cittadino è un gesto simbolico e necessario per ricordare che episodi del genere non dovrebbero mai accadere. La sicurezza sul lavoro deve essere una prorogativa indispensabile per tutti".

Il funerale verrà celebrato domani, alle ore 15, presso il Duomo di Salerno.

