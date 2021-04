Femminicidio, proclamato lutto cittadino a Sarno per Annamaria

Proclamato il lutto cittadino, a Sarno, per la tragica morte di Annamaria Ascolese, vittima di femminicidio originaria del salernitano. Il sindaco Giuseppe Canfora e l'amministrazione Comunale, hanno inteso manifestare il cordoglio e la vicinanza della città, profondamente turbata e affranta, al dolore dei familiari per la tragica scomparsa della loro cara congiunta: bandiere a mezz'asta il 1 maggio, in occasione della celebrazione dei funerali, che si terranno alle 9.30, presso la Chiesa di San Francesco d'Assisi, in piazza Municipio.

