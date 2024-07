Tragico incidente sull'A2: addio a Mario e Wilma, il cordoglio dei sindaci

Sconcerto e dolore nel salernitano, per la morte di Mario Valiante e Wilma Fezza, nota coppia di avvocati del nostro territorio rimasta vittima nel tragico incidente che ha coinvolo un camion e 7 auto, stamattina, sull'A2, all'altezza dell'uscita di Eboli. "Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la tragica morte degli avvocati Wilma Fezza e Mario Valiante periti in un incidente stradale. - scrive il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - Ai familiari, amici e colleghi un abbraccio fortissimo di solidarietà umana in queste tragiche ore. Wilma e Mario erano molto conosciuti ed apprezzati nella nostra comunità per la loro professionalità e per la dedizione al bene comune nei vari incarichi istituzionali svolti. Erano rigorosi ed appassionati nelle questioni giuridiche e politiche, sempre rispettosi ed attenti all'umanità nelle relazioni umane e nei rapporti sociali. Sempre con il sorriso. È una perdita gravissima per tutti noi e per quanti li hanno conosciuti amati, apprezzati. Addio Wilma e Mario, non vi dimenticheremo. Un pensiero anche ai feriti ed a coloro che stanno portando soccorso". "Apprendiamo con sgomento che due nostri concittadini, gli avvocati Mario Valiante e la moglie Wilma Fezza, sono deceduti tragicamente questa mattina nel gravissimo incidente avvenuto a Eboli. - incalza il primo cittadino di Pellezzano, Francesco Morra- È impossibile trovare le parole giuste per rappresentare il dolore di tutta la nostra comunità. Mario Valiante e Wilma Fezza, uniti nel tragico destino, erano due professionisti stimati e conosciuti, impegnati anche nell'associazionismo e nello sport. In questo difficile e triste momento, giungano alla famiglia le mie personali condoglianze, quelle dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Pellezzano. Un abbraccio particolarmente affettuoso lo rivolgo al fratello Gianfranco, già sindaco di Baronissi. Un pensiero di vicinanza e speranza anche a tutte le persone coinvolte in questo terribile incidente con un augurio di pronta guarigione".

Un fiume di messaggi di cordoglio sta invadendo i social.Tra i tanti, quello del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Gaetano Paolino che scrive: “Il foro salernitano ha perso due protagonisti che hanno sempre onorato la toga con grandissima professionalità e impegno. Non ci sono parole per commentare questo dramma che ci vede attoniti e impotenti, tenuto conto che Wilma e Mario erano due amici carissimi, sempre disponibili e affettuosi. Ai familiari tutti va il profondo cordoglio degli avvocati salernitani".