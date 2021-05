Battipaglia a lutto: non ce l'ha fatta la dottoressa Ornella Cimmino, il cordoglio del sindaco

"Una grande professionista. - ha commentato il sindaco Cecilia Francese - A nome di tutta la comunità desideravo ringraziarla per l’impegno profuso in questi anni e per aver contribuito a rendere il reparto di terapia intensiva di Battipaglia uno dei reparti eccellenti del nostro ospedale"