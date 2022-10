E' il giorno del dolore a Castel San Giorgio, l'ultimo saluto a Serena e Michele

E' il giorno del dolore, a Castel San Giorgio, dove alle 15 saranno celebrati i funerali dei due cugini Serena e Michele Salvati, coinvolti nel sinistro stradale avvenuto al confine con Siano e deceduti a distanza di poche ore, nella notte tra mercoledì e giovedì.

Oltre alla sindaca Paola Lanzara e all'intera amministrazione di Castel San Giorgio, a esprimere il suo cordoglio anche il presidente della Provincia, Michele Strianese: "In qualità di presidente della Provincia di Salerno e di sindaco di San Valentino Torio, mi associo al dolore delle famiglie, degli amici e della comunità tutta di Castel San Giorgio, per la prematura scomparsa dei giovanissimi Serena e Michele, venuti a mancare a seguito di un incidente stradale. - ha scritto il presidente della Provincia, Michele Strianese - Tante volte le nostre comunità hanno sofferto il dolore per giovani vite spezzate troppo prematuramente, spesso a seguito di incidenti stradali. Rimaniamo attoniti di fronte a queste tragedie. Con la speranza che non ce ne siano mai più".

I funerali dei due giovani si svolgeranno nel pomeriggio di oggi, alle ore 15, nella chiesa di San Biagio a Lanzara, dove le salme giungeranno alle 12.30 direttamente dalla Casa del Commiato del cavaliere Antonio Guariglia in via Sal Leonardo a Salerno. Proclamato il lutto cittadino, con la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’amministrazione, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e le serrande abbassate dalle ore 15 e fino alla conclusione del rito funebre. Tutti stretti attorno alla famiglia delle giovanissime vittime.