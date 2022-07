Incidente fatale alle porte di Matera, il cordoglio del sindaco di Giffoni per la morte di Sabatino

Fa sempre male dover dire addio ad un padre, ad un proprio caro in un modo così tragico. Le cronache di oggi raccontano dell'incidente mortale che è costato la vita a Sabatino Cesaro. Un episodio che ha sconvolto la nostra comunità, strappando ai suoi affetti un uomo laborioso, innamorato del suo lavoro e stimato da tutti. A sua moglie, ai suoi figli e a tutti i suoi cari va il cordoglio dell'intera Amministrazione Comunale.

Lo ha scritto a mezzo social il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano che ha espresso il cordoglio per la morte di Cesaro, 59enne originario di Giffoni, deceduto in un incidente avvenuto sulla strada statale 7 Matera-Ferrandina, alle porte della Città dei Sassi. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti (una bisarca e un veicolo aziendale) che viaggiavano in direzioni opposte. A perdere la vita, anche un 55enne della provincia di Brindisi. Dolore.