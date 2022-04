Salerno a lutto: fiume in piena di messaggi di cordoglio per Michele

Salerno a lutto per la morte di Michele Africola, infermiere 54enne residente a Salerno che, ieri, ha perso la vita a seguito del violento impatto avvenuto, in via Verdi, a ridosso della Statale 18, a Pontecagnano.

Il ricordo

Il motociclista si era scontrato con una Fiat Punto: finito sull’asfalto, era rimasto gravemente ferito. Immediati i soccorsi dal personale del 118: il 54enne poi, purtroppo, è deceduto in ospedale. Innumerevoli i messaggi di cordoglio sui social network per l'infermiere, benvoluto e stimato da chiunque lo conoscesse a Salerno. Dolore.