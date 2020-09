Lutto all'istituto "Barra" di Salerno, addio alla maestra Elvira Traversi

Lutto all’istituto comprensivo “Gennaro Barra” di Salerno per la prematura scomparsa della docente Elvira Traversi. Il preside e tutta la comunità scolastica si sono stretti, anche via social, al dolore che ha colpito la famiglia: “Addio, maestra Elvira, che la terra ti sia lieve”.

Il cordoglio

Diversi i messaggi di cordoglio pubblicati in suo ricordo. Tra questi, il ricordo commosso del preside del Profagri Alessandro Turchi: “Un gran brutto accadimento. Una perdita grava, per il Barra e la Scuola tutta. Per me un’amica di famiglia fra le più vicine. Sono veramente addolorato”.