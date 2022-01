Buccino a lutto per Mario, la comunità si unisce in preghiera nel Santuario "Maria SS Immacolata"

Per i nostri cari in Cielo l'iniziativa più bella e importante è partecipare alla messa. Invitiamo, soprattutto i giovani, domani martedi 4 gennaio ore 19.30 nel Santuario "Maria SS Immacolata", in attesa dei funerali, a pregare nella celebrazione per il nostro amico Mario Volpe, prematuramente e tragicamente scomparso.

Lo si legge su Facebook: la comunità di Buccino si stringe in preghiera, dunque, in lutto per la morte di Mario Volpe, il ventisettenne rimasto vittima in un incidente stradale lo scorso 18 dicembre. Mario Volpe lavorava in un hotel in Sardegna: era rientrato a Buccino per le festività natalizie. Purtroppo, troppo gravi le ferite riportate: dopo giorni di agonia, è spirato in ospedale. Tutti stretti attorno alla famiglia.