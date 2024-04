Lutto a Montecorvino Pugliano, il sindaco piange Michele

Montecorvino Pugliano a lutto per la prematura di Michele Citro. "Ci ha lasciati il caro Michele Citro, punto di riferimento per la comunità di San Vito. - scrive il sindaco -

Figura storica, uomo generoso, di gran cuore che lascia un vuoto in tutti noi. Mi unisco al dolore che ha colpito la moglie Angelina, i figli Gerardo, Regina, Adriana, Lorenzo e Mario". Tutti stretti attorno alla famiglia.