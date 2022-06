Montecorvino Pugliano a lutto: addio a Carminuccio, il cordoglio del sindaco

Montecorvino Pugliano a lutto: si è spento Carmine Ferrara, per tutti Carminuccio, tifosissimo della Salernitana che, nonostante i problemi di salute, non ha mai negato un sorriso a nessuno. A ricordarlo, esprimendo il suo cordoglio, il sindaco Alessandro Chiola: "Oggi è venuta a mancare una persona a me cara, un amico, un uomo leale, un guerriero, cittadino storico di Bivio Pratole, Carmine Ferrara, per gli amici Carminuccio. - ha detto il primo cittadino- Una persona stupenda, nonostante le sue malattie che l’hanno costretto a vivere per anni su una sedia a rotelle, non ha mai fatto mancare il proprio sorriso a chi lo incontrasse per strada. La sua voglia di vivere era qualcosa di straordinario, al punto che ormai era diventato autonomo anche negli spostamenti tra i marciapiedi e le attività commerciali di bivio pratole, dove ormai socializzava con tutti".

L'abbraccio alla famiglia