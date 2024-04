Lutto a Salerno, addio alla professoressa Memoli: il ricordo dei suoi ex alunni

“La nostra adorata professoressa Dorotea Memoli ci ha lasciati. Lei non è stata un’insegnante, per noi è stata una maestra di vita! Oltre alla cultura lei ci ha trasmesso i valori che ogni studente dovrebbe trovare in una scuola, come il coraggio, la lealtà, la dignità, l’umiltà, la fratellanza". E' quanto si legge sulla lettera di cordoglio di alcuni suoi ex alunni, in particolare quelli della III E del 1985 del Liceo “Francesco De Sanctis” di Salerno, per ricordare l’insegnante scomparsa. Commosso il ricordo degli studenti che ricordano il suo "entusiasmo, la sua passione, sempre con il sorriso, (anche quando ci rimproverava) e con grande, grandissima umanità“.

Il pensiero degli alunni