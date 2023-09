Centro storico a lutto: addio a Lucia, la veterinaria dal cuore d'oro

Dolore nel centro storico di Salerno: è volata in Cielo Lucia Fiordelisi, nota veterinaria di via Arechi. Purtroppo, non ha vinto la sua battaglia contro un brutto male: in tanti hanno pregato per lei negli ultimi mesi, ma purtroppo la dottoressa è spirata presso l'hospice Casa di Lara.

I funerali

I funerali saranno celebrati domani, 7 settembre, alle 9, presso la chiesa di Santa Lucia. Benvoluta e stimata da quanti la conoscevano, Lucia lascia un vuoto incolmabile in familiari, amici e conoscenti. Della veterinaria dal cuore d'oro, tutti conserveranno un caro e indelebile ricordo.