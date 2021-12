Battipaglia a lutto, sociale e politica piangono Rosa Barra

Battipaglia a lutto: è spirata Rosa Barra, notaio in pensione ed ex consigliere comunale. La 71enne, militante del Pd, è stata stroncata da una crisi cardiorespiratoria. Candidata sindaco alle elezioni del 1994 a Battipaglia, Barra era nota ed apprezzata per il suo impegno politico e sociale.

Ad esprimere cordoglio, associazioni e amministratori politici del territorio che ne hanno apprezzato la tenacia e l'esempio di vita: tutti stretti attorno alla famiglia.