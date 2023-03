Salerno a lutto: Daniele muore prematuramente, tutti stretti attorno alla sua famiglia

Salerno a lutto: è volato in Cielo prematuramente, Daniele Cerrato, anima gentile e poliedrica, amante del teatro, che lascia moglie e figlio minore. "Ciao Daniele. Quante belle cose abbiamo fatto insieme. - ha scritto tra i tanti il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe- Resta il ricordo e l'anima entusiasta vissuta con tutti i nostri amici...teatro, radio. Riposa in pace amico mio. Un abbraccio a Maria e al piccolo Orlando".

Il ricordo

"Tutti noi de I Pappici esprimiamo il più sentito cordoglio per la scomparsa di Daniele, marito dell'amica e collega Maria Sannino. - scrivono dal gruppo teatrale I Pappici - Non esistono parole che possano divenire balsamo per l'anima di chi resta. A tutta la famiglia Sannino va la nostra silente vicinanza, con profondo rispetto, immutata stima e affetto fraterno. La purezza e il sorriso sincero di Daniele mancherà anche a tutti noi". Un fiume in piena, la bacheca Facebook di Cerrato, inondata dai messaggi di cordoglio. Tutti stretti attorno alla famiglia.