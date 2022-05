Scario a lutto, don Tonino stroncato dal Covid: dolore nella comunità

Scario a lutto: non ce l'ha fatta don Antonio Cetrangolo, parroco della chiesa dell'Immacolata, stroncato dal Covid.

Il lutto

Il sacerdote, da tutti conosciuto come don Tonino, è morto presso il Covid Center di Agropoli. Classe 1966, da 12 anni guidava la parrocchia do Scario ed era vicario episcopale per l’Annuncio e la Catechesi della Diocesi di Teggiano Policastro. Dolore in tutta la comunità per la sua prematura scomparsa.