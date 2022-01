Lutto ad Eboli: addio a Marcello Somma, il cordoglio dell'amministrazione

Lutto ad Eboli: è spirato Marcello Somma, ispettore Onorario della Soprintendenza Archeologica di Salerno e noto collezionista del territorio. Un uomo che ha dedicato la sua vita alla ricerca archeologica, aiutando numerosi gruppi archeologici di ricerca, italiani e non solo.

Marcello Somma è stato importante per la nostra Città, grazie anche ai reperti archeologici che egli custodiva, è nato il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della media Valle del Sele.

Grazie Marcello per quanto hai fatto per la nostra Città, sarà nostro dovere ricordarti e omaggiarti nel giusto modo. Colgo l’occasione a nome degli Assessori e Consiglieri Comunali per porgere le più sentite condoglianze ai familiari.